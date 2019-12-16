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Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

16.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:50Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karabacak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.

Başsavcı Karabacak, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Karabacak, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, seçmekte zorlandığını belirtti.

Fatih Karabacak, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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