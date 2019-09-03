Haberler» 3. Sayfa» Haber

Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan sınırında bulunan Doyran Köyü'nde, hudut kartalları tarafından 1. Derece askeri yasak bölge içerisinde FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi yakalandı.

03.09.2019 16:48 Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan sınırında bulunan Doyran Köyü'nde, hudut kartalları tarafından 1. Derece askeri yasak bölge içerisinde FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne-Merkez-Doyran Köyünde, 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 21: 45 sıralarında, sınır birliği tarafından Askeri Yasak Bölge içerisinde İ.B., P.B., M.S. ve N.D. isimli şahıslar yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Yunanistan, Doyran, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:09   Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
20:05   'Azot gazı' olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
20:04   Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı
20:02   Kocası tarafından acımasızca öldüren kadın defnedildi
19:41   Mardin'de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
19:39   HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler
19:27   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti