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Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi

Edirne'de kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmak istendiği öne sürülen 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

15.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:14Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi
'de kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmak istendiği öne sürülen 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen midyeler, Enez İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatılan sürücü F.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Çavuşköy, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: AA

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