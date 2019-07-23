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Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

23.07.2019 09:57 Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 10 Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü N.S, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan, Jandarma, Edirne, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

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