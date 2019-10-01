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Edirne'de 1059 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1059 düzensiz göçmen yakalandı.

01.10.2019 17:06Edirne'de 1059 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1059 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, iki günde sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, Enez, Keşan İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Somali, Suriye, Mısır ve Libya uyruklu 1059 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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