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Edirne'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.

27.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02Edirne'de 106 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 4. ve 54. Mekanize Tugay komutanlıklarına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Afganistan, Fas, Somali, İran ve Filistin uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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