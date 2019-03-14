Edirne'de 117 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.
54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın köyünde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Suriye
, Bangladeş
ve Pakistan
uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
Kaynak: AA