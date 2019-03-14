14 Mart 2019, 15:40
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Edirne'de 117 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın köyünde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
Kaynak: AA