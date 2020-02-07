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Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

07.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:52Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Keşan- yolunda yaptığı kontrolde, R.P. idaresindeki minibüste 10 Bangladeş ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
Bu kişilerin kaçak geçişi için organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü R.P. ile araçtaki M.İ. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ile 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.P. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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