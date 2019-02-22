Edirne'de 126 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Enez
ve Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Suriye
, Afganistan
, İran
, Tunus
, Yemen
ve Pakistan
uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
Kaynak: AA