Edirne'de 127 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile Meriç
ve Enez
ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Yapılan çalışmalarda, Filistin
, Cezayir
, Libya
, Tunus
, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Vietnam
, Suriye
ve Pakistan
uyruklu 127 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Enez,Meriç,Edirne
13 Aralık 2018 Perşembe 17:20