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Edirne'de 133 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 133 düzensiz göçmen yakalandı.

04.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:54Edirne'de 133 düzensiz göçmen yakalandı
'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 133 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, Havsa ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Bangladeş, Afganistan, Irak, İran, Mısır, Pakistan ve Fas uyruklu 133 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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