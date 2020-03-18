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Edirne'de '14 gün kuralı' paniği

Edirne'de '14 gün kuralı' paniği Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulan bir tır şoförü, kurala uymayıp bankaya gidince ve gözetim altında olduğunu söyleyince çevrede panik havası yaşandı.

18.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:39
Edirne'de '14 gün kuralı' paniği
Edirne'de '14 gün kuralı' paniği
EDİRNE - Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulan bir tır şoförü, kurala uymayıp bankaya gidince ve gözetim altında olduğunu söyleyince çevrede panik havası yaşandı. Tır şoförü 112 ekipleri tarafından polis eşliğinde hastaneye getirildi.
İddialara göre, Edirne şehir merkezinde bulunan bir bankaya giden ve kendisinin tır şoförü olduğunu söyleyen kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisine 14 gün kuralı uygulandığını ve hızlıca para çekip gitmesi gerektiğini ifade etti.
Bu konuşmanın bankada duyulmasının ardından bankada panik havası yaşandı. Şahıs bankadan ayrıldıktan sonra banka görevlileri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları aramada şahsı bulup çevreden uzaklaşmasına izin vermedi.
Özel kıyafetleriyle bölgeye gelen ambulans ekipleri de şahsı polis eşliğinde hastaneye getirdi.
Şahsın sağlık kontrolünün ardından ise salıverildiği öğrenildi.
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Kaynak: İHA

Etiketler : Edirne, Polis, 3. Sayfa

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