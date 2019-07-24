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Edirne'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 140 düzensiz göçmen yakalandı.

24.07.2019 16:54 Edirne'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 140 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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