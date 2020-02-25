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Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 141 düzensiz göçmen yakalandı.

25.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:30Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı
'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 141 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Nepal, Sri Lanka, Mısır, Libya ve Afganistan uyruklu 141 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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