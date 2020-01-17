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Edirne'de 148 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 148 düzensiz göçmen yakalandı.

17.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:54Edirne'de 148 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 148 düzensiz göçmen yakalandı.
İl , 4. Mekanize Tugay ve 54. Mekanize Piyade Tugay komutanlıklarına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Meriç ve Keşan ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerindeki denetimlerde, Fas, Cezayir, Irak, İran, Suriye ve Pakistan uyruklu 148 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma, Edirne, Piyade, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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