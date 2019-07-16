Edirne
'de 15 Temmuz coşkusu
EDİRNE - Edirnen'nin Uzunköprü
ilçesi kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü Adalet meydanında düzenlenen etkinlikler kutlandı. Uzunköprü kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Özlem Becan ve Topçu Albay Hüseyin Su kortej yürüyüşü eşliğinde adalet meydanına geldi.Uzunköprü kaymakamı Muhittin Gürel günün anlam önemini belirten bir konuşma yaptı.Gürel; "demokratik laik sosyal bir hukuk devleti olduğumuz açıkça beyan edilmiştir. Yine anayasamızın 90. Maddesinde milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda faklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar da milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Ne yazık ki bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 da cumhuriyetimize demokrasimize kastetmek isteyen bir cinayet şebekesi 250 vatandaşımızı şehit etmiş 2 binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir" dedi.Etkinlik daha sonra camiler de sela okunması ve vatandaşların saygı nöbeti tutması ile sona erdi.