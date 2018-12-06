Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, tren yolundan bir grubun yürüdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis
ekiplerini gören gruptakilerden bazıları kaçarken, bazıları da tren yolunda bir süre saklanmaya çalıştı. Gruptakiler, tekrar raylarda yürümeye devam etti.
Ekipler Karaağaç
yolu üzeri Köprübaşı
mevkisindeki raylarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 Pakistan
uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Öte yandan, tüfekle vurularak yaralanmış şekilde bulunan 2 yabancı uyruklu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü,Polis,Edirne
06 Aralık 2018 Perşembe 09:02