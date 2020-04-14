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Edirne'de 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisine 'konuttan ayrılmama' cezası

EDİRNE'de, bir evin deposundan malzeme çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Ö.D.'ye (17), çıkarıldığı mahkemece koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 'konuttan ayrılmama' cezası verildi.

14.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:19
Edirne'de 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisine 'konuttan ayrılmama' cezası

EDİRNE'de, bir evin deposundan malzeme çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Ö.D.'ye (17), çıkarıldığı mahkemece koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 'konuttan ayrılmama' cezası verildi.

Keşan ilçesinde, pazar günü, saat 20.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Medya Caddesi üzerindeki bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Evinin üst katındaki depodan sesler geldiğini duyan S.A., yukarı çıkmak istediği sırada Ö.D. ile karşılaştı. Ö.D., olay yerinden kaçarken, S.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, depodan bazı malzemelerin çalındığını belirledi.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.A.'nın verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda hırsızlık olayını Ö.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ö.D., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D.'ye, çıkarıldığı mahkemece, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 'konuttan ayrılmama' cezası verilerek, serbest bırakıldı. Ö.D., ailesine teslim edilirken, hakkında sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Polis, Güncel
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