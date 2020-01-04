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Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

04.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:40 Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine iki aracı Hacıgazi Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla 'a geçme hazırlığındaki Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 kişi yakalandı.
Olayla ilgili O.B. ve O.Ç, gözaltına alındı.
Öte yandan jandarma ekipleri, Meriç ilçesinin Kadıdondurma köyü yakınlarında L.K'nın kullandığı araçta, Bangladeş uyruklu 5 düzensiz göçmen yakaladı.
Olayla ilgili L.K, gözaltına alındı.
Yakalanan 18 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yunanistan, Edirne, Polis, Havsa, Güncel

Kaynak: AA

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