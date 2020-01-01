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Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 187 düzensiz göçmen yakalandı.

01.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:08 Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 187 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 187 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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