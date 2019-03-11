11 Mart 2019, 16:53
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Edirne'de 188 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 188 düzensiz göçmen yakalandı.


Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Uzunköprü, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suriye, İran ve Libya uyruklu 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel
Kaynak: AA