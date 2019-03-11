Edirne'de 188 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 188 düzensiz göçmen yakalandı.
Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Meriç
ve Lalapaşa
ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan
, Pakistan
, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Mısır
, Suriye
, İran
ve Libya
uyruklu 188 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA