Edirne'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kaynak: AA

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Malkara'dan İpsala istikametine giden panelvan aracı durdurdu.Araçta yapılan kontrolde, Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı, 1 bot, 2 bot küreği ve 1 pompa ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan C.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler de Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderildi.