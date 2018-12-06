06 Aralık 2018, 11:26
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Edirne'de 2 Düzensiz Göçmenin Tüfekle Yaralanması

Edirne

Edirne'de düzensiz göçmenleri tüfekle vurarak yaraladığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri tüfekle vurarak yaraladığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Karaağaç bölgesinde yaptıkları araştırmada, dün gece Cezayir ve Tunus uyruklu iki düzensiz göçmeni tüfekle vurularak kolundan yaralayan 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dün iki düzensiz göçmen kollarından av tüfeğiyle vurularak yaralanmış, çevredekilerden yardım istemesi sonucu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Karaağaç,Jandarma,Edirne
06 Aralık 2018 Perşembe 11:26