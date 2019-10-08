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Edirne'de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınır birliklerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.

08.10.2019 12:16Edirne'de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de sınır birliklerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde çalışma yaptı. 2 günlük sınır denetimleri kapsamında, Fas, Mısır, Sudan, Yemen, Ürdün, Somali, Afganistan, İran, Irak, Filistin, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Piyade, Edirne, Meriç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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