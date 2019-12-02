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Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan şüpheli güvenlik kamerasında

Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan şüpheli güvenlik kamerasındaEDİRNE'de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö., ile otobüste seyahat eden G.Y.,'nin yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı.

02.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:52
'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan şüpheli güvenlik kamerasında
EDİRNE'de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö., ile otobüste seyahat eden G.Y.,'nin yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı. A.Y.Ö., ile G.Y., yüzlerine atılan sıvının sinek ilacı olduğu ve yüzlerinde yanıklar meydana geldiği belirtildi. Hastanede tedavi edilen 2 kişi taburcu edilirken, saldırganın, öğrenci kızın yüzüne sıvı attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö., arkadaşıyla Ayşekadın semtinde yürüdüğü sırada yanlarına geçen biri A.Y.Ö'nün yüzüne elindeki plastik şişeden sıvı atarak kaçtı. Yüzüne sıvı gelen A.Y.Ö. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın üzerinden yarım saat geçmeden iddiaya göre, aynı şüpheli şehir içi taşımacılık yapan bir minibüste yaşlı bir kadının yüzüne pet şişedeki yakıcı sıvıyı atarak kaçtı. Yüzüne yanıcı madde gelen kadında olay yerine yakın bir hastanede tedavi altına alındı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu belirtilirken, hastanede tedavi gören A.Y.Ö. ile G.Y. taburcu edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüphelinin Ayşekadın semtinde A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı ve otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında A.Y.Ö, arkadaşıyla yürürken yanlarından geçen 40 yaşlarında sakallı olduğu görülen şüpheli, elindeki pet şişe içindeki sıvıyı yüzüne doğru atıp uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin elinde poşet ile minibüsten indikten sonra elindeki pet şişeyi sokağa atarak gittiği görüldü.
Sıvılı saldırı Edirne'de özellikle kadınlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan şüpheli güvenlik kamerasında

Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


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