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Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında

EDİRNE'de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içir taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı.

02.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:02Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında

EDİRNE'de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içir taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen A.Y.Ö. ile G.Y., yüzlerinde yanıklara yol açan ve acı veren sıvının sinek ilacı olabileceğini öne sürdü. Saldırganın yolda arkadaşıyla yürüyen A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KIZIN YÜZÜNE SIVIYI DÖKEREK KAÇTI

'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö., arkadaşıyla Ayşekadın semtinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen bir elindeki plastik şişenin kapağını açıp içerisindeki sıvıyı genç kızın yüzüne doğru dökerek kaçtı. Yüzüne sıvı dökülen A.Y.Ö. acı içinde feryat ederken, çevredekiler polis ve sağlık ekibine verdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ SALDIRI OTOBÜSTE GERÇEKLEŞTİ

Olayın üzerinden yarım saat geçmeden iddiaya göre, aynı şüpheli, ikinci saldırıyı otobüste gerçekleştirdi. Saldırgan, şehir içi taşımacılık yapan bir midibüste yaşlı bir kadının yüzüne pet şişedeki yakıcı sıvıyı atarak kaçtı. Yüzüne yanıcı madde gelen G.Y., olay yerine yakın bir hastanede tedaviye alındı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu belirtilirken, hastanede tedavi gören A.Y.Ö. ile G.Y. taburcu edildi.

GÜVENİLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelinin Ayşekadın semtinde A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı ve otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında A.Y.Ö, arkadaşıyla yürürken yanlarından geçen 40 yaşlarında sakallı olduğu görülen şüpheli, elindeki pet şişe içindeki sıvıyı yüzüne doğru atıp uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin elinde poşet ile minibüsten indikten sonra elindeki pet şişeyi sokağa atarak uzaklaştığı görüldü.

Sıvılı saldırı Edirne'de özellikle kadınlar arasında büyük tedirginlik yarattı. , saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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