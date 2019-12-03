Haberler » Güncel » Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2) - Haber

Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOREdirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçan şpheliyi bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı.

03.12.2019 00:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:56Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçan şpheliyi bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardan çok sayıda ihbar alan polis, kentin birçok bölgesinde güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan sakkalı 40 yaşlarındaki şüpheliyi arıyor. Kentin giriş çıkış noktalarında güvenliği artıran ekipler, gece mesaisinde cami, park ve metruk binalarda aramalarını sürdürüyor.

'BÖYLE BİR İNSANLA AYNI ŞEHİRDEYİZ'

Saldırının yaşandığı Ayşekadın semtinde oturan Trakya Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Cin, yaşanan olayın endişe verici olduğunu belirterek, "Bir hadsizin, kendini bilmez psikolojik rahatsızlığı olan birisinin, böyle çağdaş bir kentte ve böyle bir devirde bize korku salması çok büyük bir acizlik. Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz. Umarım bir an önce bulunur." dedi.

Aynı semtte oturan üniversite öğrencisi Merve Yıldırım ise "Yaşanan korkunç olayı internette gördüm. Kız- erkek ayrım olmadan herkeste bir tedirginlik yaşattı. Bu şahsın psikolojik sorunu olduğu belli, bir anda gelip saldırıyor. Korkuyoruz. Karşına çıksa ne yapacağını bilemezsin. Korkunç olay. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." diyerek endişesini ifade etti.

Edirne'de bakkal dükkanı işleten Yaşar Varel, yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduğunu belirterek, "Edirne gibi küçük çağdaş bir kentte bu tür olayların yaşanmasını hiç hoş karşılamıyoruz. Kadınlar, çocuklar çok tedirgin. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, -



Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:50 ABD Lübnan'a askeri yardımı yeniden başlattı - Haber
01:38 Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi - Haber
01:18 Irak'ta göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı - Haber
01:17 Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Haber
01:10 UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
23:47 Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı - Haberler
14:17 Ailelerden bebek bezi çağrısı: Ekonomik yük oluşturan yüzde 18'lik KDV indirilsin - Haberler
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı? - Haberler
3.12.2019 01:59:10