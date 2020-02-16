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Edirne'de 2 kişi silahla yaralandı

Edirne'de silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

16.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:18Edirne'de 2 kişi silahla yaralandı
'de silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barutluk Mahallesi'nde Murat N, 22 BB 557 plakalı pikaptaki sürücü Mert M. ile araçtaki Ürfet K'yi silahla yaraladı.
Araçta bulunan Neyzen A. ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Silahlı saldırı sonrası yaralılar, araçla Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istedi.
Merkezdeki polislerin vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Polisin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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