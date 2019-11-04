Haberler » Güncel » Edirne'de 202 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 202 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 202 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

04.11.2019 17:52Edirne'de 202 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 202 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde, Afganistan, Irak, Fas, Pakistan, Filistin, Somali ve Suriye uyruklu 202 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:43 Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:43 Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
23:43 Dağ yolunda heyelan oldu, tır sürücüsü son anda kurtuldu
23:37 Kahramanmaraş'ta kore rüzgarı esti
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
4.11.2019 23:47:31