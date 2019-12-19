Haberler » Güncel » Edirne'de 206 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Edirne'de 206 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 206 yabancı uyruklu yakalandı.

19.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:48 Edirne'de 206 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 206 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 206 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:54   Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Haber
17:50   Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak - Haber
17:47   İlber Ortaylı: "İstanbulca konuşan kalmadı" - Haber
17:47   Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası" - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:59:12