Edirne'de 209 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 209 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas
, Tunus
, Cezayir
, Filistin
, Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 209 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
Kaynak: AA