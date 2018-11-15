Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu güzergahındaki devriyeleri sırasında Sarıbayır mevkisindeki tarlada bir düzensiz göçmen grubunu fark etti.
Tarlada durdurdukları grubun kimlik kontrolünü yapan ekipler, 21 kişinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan
ve Afganistan
uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Muhammet Ali
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde yoksulluk olduğunu söyledi.
Daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için Avrupa
ülkelerine gitmek istediklerin anlatan Ali, "Ülkemde iş yok bu nedenle Avrupa'ya gidiyoruz. Ailemi Pakistan'da bıraktım yola çıktım." dedi.
Afganistan uyruklu Süleyman Hoba ise ülkesindeki zorluklar nedeniyle Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı.
Pakistan uyruklu Abdülkadir Hasani de Avrupa'ya iş bulmak için gitmek istediğini belirterek, "Pakistan'da şartlar çok kötü. Avrupa'da daha iyi şartlarda yaşayacağız." diye konuştu.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Afganistan,Avrupa,Pakistan,Edirne
15 Kasım 2018 Perşembe 11:46