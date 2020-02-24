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Edirne'de 220 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 220 düzensiz göçmen yakalandı.

24.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:12Edirne'de 220 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 220 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Lalapaşa, Meriç, İpsala ve Enez ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde İran, Pakistan, Suriye, Afganistan, Mısır ve Fas uyruklu 220 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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