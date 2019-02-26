Edirne'de 225 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Meriç
ilçesi ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Suriye
, Afganistan
, Tunus
ve Libya
uyruklu 225 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Kaynak: AA