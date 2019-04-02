Edirne'de 233 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yası dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 233 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Havsa
, Keşan
, Meriç
ve merkeze bağlı Karakasım köyünde yapılan denetimlerde, Pakistan
, Sri Lanka
, Bangladeş
, Ürdün
, Cezayir
, Irak
, Filistin
, Mısır
ve Suriye
uyruklu 233 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
Kaynak: AA