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Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.

25.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:24Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Enez, İpsala, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerindeki denetimlerde Mısır, Irak, Suriye, Cezayir, Pakistan, İran, Bangladeş, Afganistan ve Fas uyruklu 234 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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