Edirne'de 253 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 253 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye
, Yenikadın köyleri ile Meriç
ve Uzunköprü
ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Filistin
, İran
, Cezayir
, Sri Lanka
, Bangladeş
, Hindistan
, Fas
ve Pakistan
uyruklu 253 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Meriç,Orhaniye,Edirne
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:09