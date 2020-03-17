Edirne'de 265 umreci evlerinde gözlem altında
Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirneli 265 kişinin umre dönüşü evlerinde gözlem altına alındığını açıkladı.
17.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:38
Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirneli 265 kişinin umre dönüşü evlerinde gözlem altına alındığını açıkladı. Müftü Üzüm, gözlem altındaki vatandaşları sokağa çıkmama ve ziyaretçi almamaları konusunda uyardıklarını söyledi.
Edirne'deki evlerinde gözlem altında olan umreci vatandaşların Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollerinin devam ettiğini ifade eden Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, paniğe gerek olmadığını söyledi.
Bazı şeylerin abartılmaması gerektiğini vurgulayan Üzüm, devamlı dua edilmesi çağrısında bulunup, duanın insan sağlığına ve morale çok büyük katkısı olduğunu söyledi.
Gözlem altında da bulunan vatandaşların 14 gün süresini tamamlamak üzere olduklarının altını çizen Üzüm, şimdiye kadar 265 kişiden hiçbirinde Korona virüsü tespit edilmediğini ve hepsinin sağlıklı olduğunu açıkladı. - EDİRNE
Edirne'deki evlerinde gözlem altında olan umreci vatandaşların Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollerinin devam ettiğini ifade eden Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, paniğe gerek olmadığını söyledi.
Bazı şeylerin abartılmaması gerektiğini vurgulayan Üzüm, devamlı dua edilmesi çağrısında bulunup, duanın insan sağlığına ve morale çok büyük katkısı olduğunu söyledi.
Gözlem altında da bulunan vatandaşların 14 gün süresini tamamlamak üzere olduklarının altını çizen Üzüm, şimdiye kadar 265 kişiden hiçbirinde Korona virüsü tespit edilmediğini ve hepsinin sağlıklı olduğunu açıkladı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Etiketler : Emrullah Üzüm, Edirne, Müftü, Güncel
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