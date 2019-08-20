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Edirne'de 268 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 268 düzensiz göçmen yakalandı.

20.08.2019 18:02 Edirne'de 268 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 268 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa, Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, Afganistan, İran, Filistin, Cezayir, Bangladeş, Pakistan ve Suriye uyruklu 268 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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