Edirne'de 280 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 280 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Uzunköprü
, Havsa
, Enez
ve Meriç
ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Yapılan çalışmalarda Cezayir
, Mısır
, Fas
, İran
, Irak
, Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 280 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
11 Aralık 2018 Salı 16:53