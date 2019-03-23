Edirne'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerde arama yaptı. Araçlarda Sri Lanka
ve Afganistan
uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücülerden E.K tutuklandı, A.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, Havsa
ilçesi yakınlarında bir minibüste yaptığı aramada ise Filistin
, Mısır
, Lübnan
ve Suriye
uyruklu 19 düzensiz göçmen yakaladı.
Gözaltına alınan sürücü O.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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Kaynak: AA