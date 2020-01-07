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Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 yabancı uyruklu yakalandı.

07.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:22 Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 yabancı uyruklu yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri "dur" ihtarına uymayan R.Z'nin kullandığı minibüsü kovalamaca sonucu durdurdu.
Araçtaki kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan, ve Bangladeş uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, bot, pompa ve iki kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü R.Z, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Y.E.Ç'nin kullandığı araca "dur" ihtarında bulundu.
Bu sırada araçtan çıkan 4 kişi yaya olarak kaçtı.
Durdurulan araçta Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Y.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İki olayda yakalanan 30 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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