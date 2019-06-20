20.06.2019 16:53
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Edirne'de 307 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 307 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 307 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Fas, Tunus, Venezuela, Somali, İran, Cezayir, Suriye, Irak, Afganistan, Mısır ve Bangladeş uyruklu 307 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel

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