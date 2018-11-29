Edirne'de 310 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 310 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye
, Yenikadın köyleri ile Meriç
ve Enez
ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Afganistan
, Bangladeş
, Türkmenistan
, Fas
ve Pakistan
uyruklu 310 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:34