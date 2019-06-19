Edirne'de 337 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 337 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Enez
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan
, Fas
, Suriye
, Irak
, Afganistan
, Mısır
ve Bangladeş
uyruklu 337 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.