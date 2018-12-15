Edirne'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'nin Enez
ve Meriç
ilçelerinde yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Enez ilçesine bağlı Yenice
köyü yakınlarında yaptığı devriye görevi sırasında, A.S'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan
uyruklu 36 kişi yakalandı. Aramada, 31 cankurtaran yeleği ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan jandarma ekipleri, Meriç ilçesinde durdurdukları araçta da Suriye
uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan sürücü C.İ. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Jandarma,Meriç,Enez,Edirne
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:34