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Edirne'de 391 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 391 düzensiz göçmen yakalandı.

19.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:20Edirne'de 391 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 391 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Hindistan, Afganistan, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 391 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

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