Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne
'nin Meriç
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar tespit etti.
Umurca köyü yakınlarında yapılan denetimlerde Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Kaynak: AA