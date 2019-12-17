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Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 409 düzensiz göçmen yakalandı.

17.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:46Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı
'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 409 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Fas, Irak, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye ve Cezayir uyruklu 409 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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