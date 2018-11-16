Edirne'de 442 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 442 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Meriç
, Uzunköprü
ve Lalapaşa
ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Ekipler, Pakistan
, Irak
, Afganistan
, Yemen
, Suriye
ve Filistin
uyruklu 442 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Uzunköprü,Meriç,Edirne